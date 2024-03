Rubano al mercato. Ragazzini identificati

Tre ragazzi, tutti minorenni, sono sospettati di aver rubato alcune felpe esposte da un banco del mercato del giovedì ieri mattina. I ragazzi sono stati identificati dagli agenti della polizia municipale che hanno raccolto le loro generalità. Sul posto, per aiutare a effettuare le verifiche, so o giunti anche i carabinieri della Compagnia di Montecatini. Al momento, non risulterebbe nessun denunciato per i fatti avvenuti.

Sulla vicenda, in ogni caso, viene mantenuto il massimo riserbo, vista l’età dei giovanissimi fermati. Secondo alcuni testimoni presenti sul posto, i ragazzi non avrebbero per nulla ’apprezzato’ il fatto di essere stati fermati dalle forze dell’ordine, ma non risultano comunque atti di resistenza od oltraggio a pubblico ufficiale.

Il presunto furto sarebbe avvenuto con una certa facilità, visto che molti titolari degli esercizi hanno l’abitudine di esporre la merce appesa nella parte più esterna della bancarella. In ogni caso, la polizia municipale è sempre presente all’appuntamento commerciale cittadino per controllare che tutto si svolga senza problemi.

La confusione causata dai ragazzi e la presenza della polizia municipale e dei carabinieri hanno attirato l’attenzione dei presenti che hanno temuto di assistere a episodi ben più gravi. Per fortuna, la situazione è rimasta tranquilla.

Da.B.