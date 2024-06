Rossetti pronto per Parigi

Adesso è finalmente ufficiale: Gabriele Rossetti prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella disciplina del tiro a volo, specialità skeet. La notizia era di fatto arrivata già al termine degli Europei di Lonato di tre settimane fa, quando il tiratore di Ponte Buggianese aveva guadagnato l’aritmetica certezza di chiudere al primo posto la classifica del ranking, la quale avrebbe garantito al primo atleta un pass nominale per la rassegna a cinque cerchi. Il 9 giugno l’International Shooting Sport Federation ha aggiornato la graduatoria per l’ultima volta in via definitiva, emettendo quindi i verdetti ufficiali. Rossetti ha chiuso al secondo posto assoluto dietro solamente all’egiziano Mehelba, che però aveva già guadagnato la qualificazione per Parigi in una delle competizioni precedenti. Ecco quindi che la slot nominale è stata attribuita automaticamente all’atleta valdinievolino, che prenderà quindi parte alla sua terza Olimpiade in carriera dopo Rio de Janeiro 2016, nella quale si era laureato campione, e Tokyo 2021.

Gabriele Rossetti porterà quindi in alto la bandiera della provincia di Pistoia in terra francese, dopo che il judoka Mungai e la nuotatrice Gabbrielleschi, due degli atleti nostrani in lizza, hanno fallito la qualificazione alla kermesse olimpica. A Parigi il tiratore pontigiano cercherà di replicare quanto fatto otto anni fa in Brasile e soprattutto di dare continuità ai buoni risultati ottenuti sia in Coppa del Mondo che nelle varie rassegne internazionali nell’arco dell’ultimo biennio. Un’importante tappa di avvicinamento alle Olimpiadi sarà la prova di Coppa del Mondo che verrà disputata a Lonato dal 12 al 17 giugno.

Fermo restando che il discorso qualificazioni in casa Italia è blindato, con la squadra azzurra che ha completato il contingente massimo di atleti convocabili, la gara di Lonato rappresenterà un importante banco di prova per valutare la condizione di Rossetti e degli altri atleti presenti. Le qualificazioni inizieranno sabato 15 coi primi cinquanta piattelli, per poi proseguire domenica 16 con altri cinquanta piattelli. Appuntamento poi alla mattinata di lunedì 17 per gli ultimi venticinque tiri e al pomeriggio della stessa giornata per l’eventuale finale.

Michele Flori