Roberta Mucci premiata a Venezia per il documentario sulle terme

La Valdinievole è stata protagonista all’ultima edizione della mostra internazionale del cinema di Venezia. La regista Roberta Mucci ha ricevuto il ’Premio Ricerca Identità Italiana nel Cinema per il suo cortometraggio Montecatini, la storia, le terme, che sarà riproposto nelle future tappe dell’International Roadshow del Montecatini International short film festival. La filmaker è molto soddisfatta per il riconoscimento: "A Montecatini – sottolinea –. L’acqua è un elemento di identità: la sua storia risale al 1700. È una delle città termali più importanti d’Europa, da poco gioiello del patrimonio dell’umanità Unesco. Ho trovato giusto rendere omaggio ad una città bella e unica come la Montecatini".

Roberta Mucci è anche autrice, produttrice e consulente televisiva. Nel suo curriculum ci sono lavorazioni di scrittura per format televisivi per reti regionali. Nel 1999 ha debuttato con ’Punti di svista, un programma di talk show e varietà in onda su Rai 2. Vanta collaborazione con altri programmi delle reti Rai, ma anche con Sky.

Ha avuto successo il suo cortometraggio ’Cerco le parole’, che racconta il problema dell’alcolismo; ha ricevuto numerosi premi internazionali, tra i quali una Menzione d’onore ricevuta al Festival del cinema di Cannes.

Nel 2020 ha realizzato un cortometraggio contro la violenza sulle donne, dal titolo ’Come un uragano senza identità’, premiato sempre sul prestigioso palcoscenico del Festival di Venezia.

Adesso eccola protagonista con il lavoro realizzato su Montecatini e le sue terme, un documento di promozione che attraverso il festival termale del corto rappresenterà la città di Montecatini in diverse manifestazioni e tra i cinefili in appuntamenti ed eventi in giro per il mondo. Da. B.