Ritrovato a Roma il giovane scomparso da casa

Monsummano (Pistoia), 12 ottobre 2023 – E’ stato ritrovato a Roma, nel tardo pomeriggio di oggi, a poche decine di metri dal Vaticano il giovane di 39 anni, residente a Cintolese, frazione di Monsummano, scomparso da casa domenica scorsa. A rintracciarlo sarebbe stata la gendarmeria vaticana.

Il giovane si trova in buone condizioni di salute. Al momento, non sono noti i motivi del suo allontanamento. In tarda serata ha potuto riabbracciare la madre che si era disperata per la sua scomparsa.

La notizia della scomparsa del giovane aveva scatenato una vera e propria gara di solidarietà sui social network, con centinaia di condivisioni della sua foto e dell’accorato appello lanciato dalla madre.