Ritiro della Fiorentina, è in vantaggio Abbadia San Salvatore

Abbadia San Salvatore in vantaggio su Montecatini per il ritiro estivo della Fiorentina. E’ quanto si raccoglie nell’ambiente viola, anche se ancora non è stata presa una decisione. A favore della cittadina senese il fatto che si trovi sul Monte Amiata. Gli amministratori comunali senesi, l’assessore allo sport Niccolò Volpini, da mesi si sono attivati con referenti della società per ospitarli. Fino al punto che sembrava ormai prossima la sottoscrizione di una intesa per un ritiro "flash". Tre giorni in montagna per far respirare alla squadra, agli addetti ai lavori, area diversa. Ora c’è la possibilità di riportare la comitiva viola, che ad Abbadia San Salvatore ha sostenuto ritiri (nella foto un raduno di fine anni ’90) che, sportivamente parlando, hanno sempre portato bene, proprio per l’intero ritiro precampionato.

Come noto l’idea della società viola era quella di far tenere la preparazione pre campionato al Viola Park di Bagno a Ripoli, ma i lavori per questa estate non saranno pronti. Da qui l’idea di spostare il raduno a Montecatini o ad Abbadia San Salvatore. A giorni la decisione.