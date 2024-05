Risse fra baby gang. Parla la criminologa: "Preoccupa il luogo dove sono successe"

"Le violenti liti avvenute sabato scorso tra via Don Minzoni, via Garibaldi e piazza XX Settembre hanno una caratteristica preoccupante, oltre alla brutalità espressa da alcuni gruppi di giovanissimi. Sono successe nella zona del centro, una zona primaria di Montecatini, un posto in cui troviamo l’identità della città". Silvia Calzolari è psicologo clinico e forense e criminologo. Per 13 anni ha svolto attività di esperto psicologo in ambito penitenziario per il ministero della Giustizia e dal 2011 al 2019 è stata giudice onorario alla Corte d’Appello sezione minorile. È stata docente a contratto per la cattedra di psicologia sociale dell’Università degli studi di Firenze e attualmente insegna psicologia investigativa per l’università Unicollege di Firenze. Da lei arriva un’interessante analisi sui fatti avvenuti in due riprese nella notte fra venerd’ e sabati nel centro della città. "Al momento – prosegue – anche se ci sono testimoni che parlano di una resa dei conti tra baby gang, non abbiamo certezze che possano portarci a parlare di una realtà del genere. Questo fenomeno sta assumendo contorni assai rilevanti in tutta Italia. Si vedono sempre più spesso rese dei conti fra gruppi di giovanissimi". Secondo Calzolari "le persone estranee alla vicenda non vengono aggredite, anche se possono rischiare di essere colpite. Ci sono altri aspetti da valutare per parlare con chiarezza del fenomeno delle baby gang, aggregazioni che ripetono nel tempo le loro azioni e in posti diversi. Il problema che salta di più agli occhi è che certi episodi avvengano in centro".

Calzolari, che da anniè impegnata nella formazione e nell’aggiornamento delle forze di polizia e svolge attività di polizia giudiziaria per le procure territoriali, nonché di perito per il tribunale di Pistoia, ribadisce che "Montecatini deve tornare a riappropriarsi di questi luoghi con il contributo di tutti. Solo allora sarà possibile ricomporre la frattura che viene a crearsi in situazioni simili".

Daniele Bernardini