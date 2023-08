Rissa tra bande straniere Paura in via delle Saline e piazza XX Settembre

Paura, ieri, poco dopo le 13, nella zona tra piazza XX Settembre e via delle Saline a causa di una rissa tra due gruppi di sudamericani. Il fatto è avvenuto davanti all’abitazione dell’ex vicesindaco e attuale consigliere di minoranza Ennio Rucco. I due gruppi, per cause ancora da chiarire, hanno iniziato a fronteggiarsi prima ad alta voce in un cresce che, in base alle testimonianze di alcuni residenti, è arrivato fino al lancio dei bidoni per la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti. La paura delle persone che stavano assistendo allo scontro è aumentata quando qualcuno dei sudamericani ha tirato fuori il coltello. Le persone che osservavano dalla finestra hanno iniziato a sudare freddo alla vista dell’arma. A questo punto però il violento scontro è stato interrotto all’improvviso. I sudamericani, forse, si sono accorti dell’arrivo delle forze dell’ordine. Appena un minuto dopo, in effetti, sono arrivati i carabinieri della Compagnia e gli agenti del commissariato di Montecatini, pronti a interrompere gli scontri violenti in atto. Ma la situazione era ormai tornata alla calma. In base al sopralluogo effettuato, non sono state rinvenute tracce di sangue, segno che alla fine i coltelli non sono stati usati e lo scontro è stato meno violento di quanto potesse apparire. Carabinieri e polizia di Stato hanno fatto ulteriori controlli per verificare se gli ingressi delle abitazioni e le piccole attività commerciali avessero riportato danni, ma, per fortuna, nessun immobile è stato toccato. Il consigliere Rucco, pur evitando strumentalizzazioni politiche, esprime preoccupazione per quanto sta avvenendo nella zona di via delle Saline. "Ieri abbiamo assistito a una scena da fare west – sottolinea –roba che sembra girata in un film, ma purtroppo è reale. Poco tempo fa erano avvenuti episodi di danneggiamento. Abbiamo segnalato all’assessore alla polizia municipale Emiliano Corrieri episodi legati alla prostituzione e allo spaccio di stupefacenti in questa strada affinché ne parli con le istituzioni preposte e le autorità. Ieri, qualcuno ha tirato fuori persino i coltellini: per fortuna sembra che non ci siano feriti, ma si tratta di armi assai pericolose". Le forze dell’ordine intanto proseguono gli accertamenti per cercare di risalire all’identità dei protagonisti della rissa e ai motivi della stessa.

Daniele Bernardini