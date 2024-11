In piazzetta Don Celli rissa a sprangate. Paura nella notte

Montecatini Terme, 18 novembre 2024 – Hanno iniziato a picchiarsi all’improvviso, lanciandosi oggetti l’uno contro l’altro e cercando di colpirsi con oggetti simili a spranghe. Erano circa le 23, sabato sera, quando, nella piazzetta Don Celli, accanto alla basilica di Santa Maria Assunta, a pochi metri da piazza del Popolo, è scoppiata l’ennesima rissa nel cuore della città.

Una persona ha ripreso le immagini dello scontro con lo smartphone: il video è diventato virale, condiviso da molte persone sui social. Sul posto, sono intervenuti subito i carabinieri della Compagnia di Montecatini, con il supporto degli agenti del commissariato. La situazione è stata riportata alla normalità e i militari hanno provveduto a fermare tre minorenni stranieri, accompagnandoli nella caserma di via Tripoli. Nelle prossime ore, il tribunale per i minori di Firenze, valuterà la richiesta di eventuali provvedimenti.

Il sindaco Claudio Del Rosso ringrazia: “Le forze dell’ordine per il rapido intervento che ha consentito di porre fine a un episodio pericoloso per la sicurezza della gente. Sabato notte, Montecatini ha potuto godere di un’intensa attività di prevenzione, grazie anche alla presenza del Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato. Apprezzo molto il lavoro svolto in sinergia sulle strade della città e rinnovo i ringraziamenti alle forze dell’ordine”.

Pochi giorni fa, nel cuore della notte, una rissa tra giovanissimi di origine straniera è scoppiata nel primo tratto di viale Bicchierai. I protagonisti sono riusciti a fuggire poco prima dell’arrivo delle pattuglie. Pochi giorni dopo, nell’area di piazzale Kennedy due ragazzi stranieri sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei, che ha iniziato a scagliare oggetti contro di loro. È stato lanciato anche un mattone, finito contro il vetro del gazebo del ristorante Cibus, con grande spavento dei clienti e del personale. Gli aggressori sono fuggiti all’arrivo dei carabinieri, lasciando due scacciacani sul posto.

I militari indagano sull’accaduto.

Da.B.