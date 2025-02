Risorse per la sicurezza, lo scontro si inasprisce. “Aumentiamo l’impegno”

Montecatini Terme, 17 febbraio 2025 – I gruppi consiliari di maggioranza replicano alla Lega sugli investimenti per la sicurezza inseriti nel bilancio di previsione 2025-2027, dopo le critiche sollevate dai consiglieri del Carroccio Luca Baroncini e Karim Tonelli sulla diminuzione delle spese per la sicurezza. La lista civica Per Montecatini, il Pd e il Movimento Cinque Stelle, “in seguito al dibattito avvenuto durante l’ultimo consiglio sulla presunta riduzione del fondo dedicato all’ordine pubblico e alla sicurezza, vogliono esprimere alcune doverose precisazioni. Quanto dichiarato dal gruppo Lega differisce completamente dalla realtà dei fatti, sono i dati oggettivi che lo dimostrano.

Per valutare correttamente l’andamento della spesa per la sicurezza, è importante confrontare dati omogenei, cioè le somme stanziate nella missione 3 ’Ordine pubblico e sicurezza’ nei vari bilanci. Nel bilancio di previsione 2024-2026, approvato il 27 dicembre 2023 dall’amministrazione Baroncini , erano previsti un milione e 912.011,12 euro per il 2024, un milione e 747.899,48 euro per il 2025, e un milione e 774.899,48 euro per il 2026. Nel nuovo bilancio di previsione 2025-2027 – spiegano nella nota– con l’amministrazione Del Rosso, in approvazione oggi 17 febbraio, le cifre aumentano. Sono previsti due milioni e 264.812,69 euro per il 2025, due milioni e 1.952,65 euro per il 2026, e un milione 974.952,65 euro per il 2027. Da questi dati si evince che ci saranno più fondi per la sicurezza nel 2025”.

Il gruppo consiliare della Lega controreplica che “l’amministrazione Del Rosso si arrampica sugli specchi per negare un dato di fatto: le risorse stanziate nel bilancio previsionale per la sicurezza sono in calo. Lo dimostrano i numeri ufficiali del bilancio: nel 2024 il comune di Montecatini ha speso 2,6 milioni di euro per la sicurezza. Nel bilancio 2025 presentato dall’attuale giunta, la previsione è inferiore e nel 2026 e 2027 gli stanziamenti diminuiscono ancora. Poi potranno esserci variazioni in corso d’anno (come ci sono state nel 2024) ma ad oggi il dato numerico è questo. Chi governa può raccontare che in futuro aumenterà le risorse con variazioni di bilancio, ma il punto è che ad oggi la previsione di spesa è inferiore a quella dell’anno scorso. Se la sicurezza fosse davvero una priorità, lo si vedrebbe nelle cifre già stanziate e non solo in vaghe promesse. L’argomento della maggioranza è che anche nei nostri bilanci le previsioni iniziali erano più basse, ma c’è una differenza sostanziale: nel 2024, nonostante le previsioni iniziali, abbiamo investito e aumentato le risorse, arrivando a 2,6 milioni di euro. La giunta Del Rosso, invece, parte già con cifre più basse e non dà alcuna garanzia che verranno incrementate”.

Da. B.