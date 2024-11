Riqualificazione dell’ex Maltagliati. Nuovo edificio davanti all’Eurospin

Un nuovo investimento per la riqualificazione urbana dell’area ex Maltagliati nella frazione di Margine Coperta. Nei giorni scorsi hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione di un immobile, in area Eurospin, destinato ad esercizio di vicinato (non alimentare) in attuazione del progetto Norma 4. "L’edificio avrà una superficie complessiva di 500 metri quadri circa – chiarisce il sindaco di Massa e Cozzile, Marzia Niccoli –, 300 dei quali destinati alla vendita e al commercio.

Un’operazione che rappresenterà un valore aggiunto per la frazione. La rigenerazione urbana ex area Maltagliati aveva ed ha l’obiettivo di realizzare interventi volti a migliorare e trasformare l’aspetto, la funzionalità e la qualità di vita attraverso il recupero e la riqualificazione di spazi degradati da tempo".

La variante al piano strutturale per il mega progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana era stato approvato dal consiglio comunale nel luglio 2021 ed ha avuto un lungo iter che poi ha portato a dei risultati concreti.

Nel lotto A era stato inserito il supermercato Eurospin, che si estende su 20 mila metri quadri ed è stato inaugurato lo scorso 5 settembre

Il lotto B comprende invece le superfici sul lato opposto rispetto al nuovo supermercato ed è là che sorgerà il nuovo immobile. In più, è stata realizzata una piazza in continuità con la zona di fronte alla chiesa, mentre l’ampio spazio per i parcheggi sarà affacciato sul retro, su via Sabatini e via Alighieri.

Un esempio virtuoso di riqualificazione urbana. Orgogliosa di questa genesi e dell’ampliamento delle attività il primo cittadino che all’inaugurazione dell’Eurospin aveva dichiarato: "Un esempio da seguire – ha commentato il primo cittadino – con lavori eseguiti in tempi record. È un progetto davvero di grande impatto ambientale e sociale. Veder risorgere un’area come questa, abbandonata da tempo, è motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale. Il quartiere rinasce e si vivacizza". Adesso è il turno del secondo lotto.

Giovanna La Porta