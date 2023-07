Riqualificazione del verde pubblico "Investiamo sui parchi-gioco Attenzione particolare ai disabili"

E’ in fase di conclusione la riqualificazione del verde di via Ancona. I lavori sono iniziati qualche settimana fa e ora sono in via di completamento. L’area pubblica di via Ancona è collocata in una parte centrale e baricentrica del territorio pievarino. La zona si trova adiacente alla palestra comunale, al campo di calcio, al nuovo sgambatoio per cani (aperto nel 2021) e a un’area residenziale, che trovano nel verde pubblico riparo e sollievo dal caldo torrido.

Il verde in questione è stato oggetto negli ultimi anni di una progressiva riqualificazione con la sostituzione dei vecchi giochi, come quella del maggio 2022 che comprese anche il rinnovo dell’illuminazione. L’intervento prevede la valorizzazione dello spazio pubblico creando un parco-giochi con un occhio di riguardo ai bambini con disabilità. Il progetto prevede l’installazione di nuove attrezzature ludiche: altalena con cesto, provvista di pavimentazione antitrauma, casetta con rampa per accesso anche ai bambini diversamente abili, pannelli didattici, tre giochi su molle. La spesa complessiva ammonta a 18.056 euro, i cui 10.761 concessi dalla Regione per le iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione delle nuove generazioni: la rimanenza è finanziata con oneri di urbanizzazione.

"Miglioriamo la fruibilità dell’area, la sua sicurezza e la sua inclusività – dice il sindaco Gilda Diolaiuti – con attenzione particolare ai bambini che hanno qualche problema. Abbiamo investito molto in questi polmoni verdi, perché li riteniamo determinanti per una sana vita cittadina, non solo nel periodo estivo".