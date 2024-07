Riparte ’Acqua in bocca’. Interviste e incontri nel ricordo di Puccini

Ospiti di risonanza internazionale ad ’Acqua in bocca ma non troppo’, rassegna di interviste e dibattiti ideata e condotta dalla giornalista Simona Peselli alle terme Tettuccio. Ecco il calendario completo degli incontri. Si parte domani, 31 Luglio alle ore 21 con ospite Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, direttore della Fondazione Cerratelli di San Giuliano, 25mila costumi teatrali, compresi quelli delle produzioni d’opera di Franco Zeffirelli. Il 1 agosto (ore 21) Giorgio Berrugi tenore e Alessandro Luongo baritono, intervista doppia a due delle voci più importanti del repertorio italiano: entrambi toscani. L’11 agosto (21) c’è Serena Farnocchia, soprano. Giovanissima vincitrice del ’Luciano Pavarotti International Voice Competition a Philadelphia’, uscita dall’accademia della Scala, ha riscosso successi in tutto il mondo. Il 22 agosto (21) ecco Lucetta Bizzi, soprano. Il 24 agosto (17.30) ospite Riccardo Nencini, storico e scrittore. Già senatore, viceministro della Repubblica e presidente della commissione Cultura di Palazzo Madama, oggi Nencini è presidente del Gabinetto Vieusseux. Presenta il libro ’Ogni storia d’amore è una fine’ di Aura e Lorenzo Donati (Mondadori).

Il 25 agosto (21) spazio a Silvana Froli, soprano. L’artista lucchese è amata soprattutto come interprete pucciniana. Il 27 agosto (17.30) c’è Loredana Ruffili, scrittrice. L’autrice presenta il libro ’Comincia Carosello! Storia di Gino in bianco e nero’ (Esperidi edizioni). Paolo Ruffini, attore, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo, scrittore, alle 18.15 si presenta al pubblico nelle vesti di docente per la masterclass ’Da Social a Sociale, come sta cambiando il nostro sguardo sul cinema’. Il 3 settembre (17.30) ospite il governatore della Toscana Eugenio Giani che presenta il suo ultimo libro ’Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna’ (Giunti editore). Il 4 settembre (17.30) riflettori su Veronica Berti Bocelli. La moglie, manager della voce italiana più conosciuta al mondo racconta episodi inediti, racchiusi nel libro ’Andrea Bocelli, essergli accanto’ di Giorgio De Martino.

Il 5 settembre doppio appuntamento. Alle 16 Luca Trapanese, unico single in Italia padre di una bambina down che ha adottato nel 2018. Alle 21, talk show con la presenza di grandi cantanti italiani che hanno interpretato le canzoni scritte dal maestro Bigazzi. Il 9 settembre (17.30) ecco Oreste Ruggiero: che presenta il suo libro ’Le donne di Leonardo’. Il 12 settembre (17.30) Alberto Mattioli, giornalista ed esperto di teatro musicale, considerato uno dei migliori critici italiani. Il 17 settembre (17.30) Francesco Libetta con il libro ’E la giostra va. Conversazioni con Gianni Tangucci’.

Giovanna La Porta