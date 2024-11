Rinforzi al commissariato. Arrivano sette poliziotti

Il ministero degli Interni invia sette agenti appena usciti dalla scuola al commissariato di Montecatini. La notizia è uscita ieri nella velina delle assegnazioni del Dipartimento di pubblica sicurezza. Altri tre saranno inviati alla questura di Pistoia, mentre non sono previsti rinforzi per Pescia. I giovani poliziotti, appena usciti dal corso, sono in prova, alla loro prima esperienza, ma Montecatini rappresenterà un momento molto formativo della loro carriera. È una notizia estremamente positiva per la città, soprattutto dopo i fatti degli ultimi mesi, che hanno visto il ripetersi di risse, rapine e altri reati, aumentando il senso di insicurezza dei cittadini. Pochi giorni fa, il segretario provinciale del sindacato della polizia di Stato Coisp Antonio Rovito aveva chiesto che quattro dei nove agenti in arrivo a Pistoia fossero inviati a Montecatini. Una richiesta che aveva trovato anche il pieno appoggio del sindaco Claudio Del Rosso. Il ministero degli Interni, pur alle prese con questioni molto gravi che colpiscono ogni giorno il paese, non è rimasto insensibile ai problemi di Montecatini e ha deciso di fornire nuove risorse. La città del resto ha sostenuto un impegno economico importante, fornendo la ex casa di riposo di viale Adua come sede del nuovo commissariato e provvedendo alla ristrutturazione. In questo momento, compreso il dirigente Fabio Pichierri e il personale civile, negli uffici ci sono circa 44 persone.

Il nuovo commissariato di viale Adua è stato inaugurato all’inizio del 2020, ma negli ultimi anni, a Roma, nessuno ha più parlato di elevare l’ufficio a sede di primo dirigente, con i rafforzamenti di organico che questa decisione comporterebbe. Il Comune, durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi, ha messo a disposizione la ex casa di riposo di viale Adua per la polizia di Stato, investendo circa un milione e 700mila euro nei lavori. Un’attività che ha reso più agevole l’impegno dei lavoratori e offerto uffici più accessibili agli utenti per le pratiche. La possibilità di elevare di grado la struttura però sembra finita nel dimenticatoio, almeno per il momento, visti i problemi di organico della polizia di Stato. Adesso, decisamente a sorpresa, arriva l’annuncio di sette agenti in prova in arrivo. La speranza è che questo innesto di personale possa essere duraturo.

Daniele Bernardini