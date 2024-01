Rifiuti: scatta l’allarme. Abbandoni in strada: "Indagini per capire chi sono i trasgressori"

"Negli ultimi giorni si sono verificati numerosi abbandoni di rifiuti ingombranti, sia nei pressi dei cassonetti che in altre zone della città". Il Comune denuncia una situazione difficile legata al mancato rispetto delle procedure per il conferimento della spazzatura. Il Comune ha già avviato con Alia un’attività di controllo e sanzionamento per i trasgressori. L’amministrazione, torna a ricordare cosa può succedere a chi viene individuato mentre commette atto del genere. "Dal 10 ottobre 2023 - spiega l’ente - anche l’illecito abbandono di rifiuti effettuato da parte di comuni cittadini, al pari di quello posto in essere da titolari di enti ed imprese, ha acquistato rilevanza penale ed è punito non più con la semplice sanzione amministrativa, ma con una più robusta ammenda. L’amministrazione ha messo e metterà in campo tutte le risorse possibili per arrivare sempre più spesso all’identificazione dei trasgressori".

Il Comune ricorda che "sono già attive nove telecamere ambientali, che vengono posizionate a rotazione nelle varie postazioni di conferimento dei rifiuti, e, da qualche mese sono operativi sul territorio gli ispettori ambientali, col compito di ispezionare gli abbandoni ed i conferimenti illeciti al fine di individuare e sanzionare i trasgressori; siamo in attesa di avere i dati dettagliati sulle sanzioni già elevate fino ad oggi. Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza ad un maggior rispetto delle regole previste per il conferimento, ricordando in particolare che per i rifiuti ingombranti è possibile contattare direttamente il gestore Alia e concordarne il ritiro gratuito a domicilio evitando così ogni rischio".

Le persone che non hanno più le chiavette per aprire i cassonetti dei rifiuti possono rivolgersi all’info point del gestore del servizio di raccolta rifiuti, attivo in Comune il primo e il terzo sabato del mese, dalle 9 alle 12.30, in via Magenta 1/C.

Intanto a Monsummano, anche il sindaco Simona De Caro sta dando la caccia a chi abbandona rifiuti ingombranti. Il Comune ha identificato un uomo che ne ha lasciati diversi, senza avvisare il gestore dei servizi. "E’ stato individuato il responsabile delli scempio . ha scritto De Caro su Facebook -. Si tratta di un residente di un vicino comune della Valdinievole e dovrà assumersi tutte le sue responsabilità. E’ un avvertimento per tutti i delinquenti, e di questo si tratta dato che l’abbandono è reato, che pensano di farla franca. Abbiamo gli strumenti per stanarvi e li useremo".

red.mon.