Rifacimento delle strade. Le risorse dal Governo

Svolta in arrivo per il rifacimento di via Mammianese dopo la frana che ha interessato la sede stradale nelle scors e settimane. L’impegno del presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo, e della consigliera con delega alla Viabilità, Lisa Amidei, ha dato frutti importanti. Per i necessari interventi sulle strade provinciali 3 (via Mammianese Nord), 633 (via Mammianese-Marlianese), 32 (Nievole Avaglio-Bivio di Avaglia), 22 (via del Porrione) e 26 (via Camporcioni) sta per arrivare un importante finanziamento dal Governo: sono stati richieste e ottenute al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti le somme necessarie per realizzare degli interventi attesi da tempo. "Abbiamo ottenuto 670mila euro per realizzare progetto esecutivo e lavori sulla Sp3 e sulla Sp 633 e per realizzare il progetto esecutivo per l’intervento sulla Sp 32 – spiega Amidei –. Le situazioni delle tre strade sono diverse: nel caso delle prime due la frana ha interessato direttamente il manto stradale, mentre per la terza lo smottamento è a monte della strada. Sono in arrivo, inoltre, altri 600mila euro circa, da utilizzare per la riasfaltatura della Sp22 e della Sp26. Tutti interventi molto attesi, che nel corso del 2025 verranno finalmente realizzati. Una volta che le somme saranno a nostra disposizione, sarà necessario un mesetto circa per la progettazione esecutiva, dopo di che prenderanno il via i lavori".

Una bella notizia, soprattutto per gli abitanti delle zone collinari della provincia, da mesi costretti a fare i conti con sensi unici alternati regolati da impianti semaforici. Negli ultimi giorni, nella notte fra sabato e domenica e nelle prime ore del mattino di mercoledì, si erano anche verificati alcuni gravi episodi di vandalismo sui semafori che regolano il transito delle auto in via Mammianese Nord, all’altezza di San Lorenzo. Nel primo caso entrambi gli impianti erano stati spostati di nascosto, e sono stati rinvenuti solo al mattino, abbandonati in campo non molto lontano, privi delle batterie. Il tempo di ripristinarli, e ieri, di nuovo, ignoti vandali hanno nuovamente sottratto le batterie. "Atti vergognosi – esclama il sindaco Riccardo Franchi – un gesto ignobile ai danni della collettività e della sicurezza di quel tratto di strada, che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze".

Emanuele Cutsodontis