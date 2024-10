Ridare nuova vita all’ex Impero. L’albergo torna all’asta a novembre

Il cadavere di un egiziano, assassinato con una coltellata all’addome, venne ritrovato all’interno di una delle camere il 19 marzo scorso, durante un sopralluogo di alcuni operai. Il corpo dell’uomo, 26 anni, si trovava nell’edificio abbandonato da almeno un mese. Sul posto intervennero subito i carabinieri della Compagnia di Montecatini, che stanno seguendo le indagini. Adesso, l’ex Hotel Impero, in viale Bicchierai 83, torna di nuovo all’asta all’inizio di novembre, con la speranza che arrivi qualcuno intenzionato a dare nuova vita all’albergo. Il prezzo base è di 710mila euro, con un’offerta minima di 530mila euro. La scadenza della procedura è prevista tra circa un mese. La struttura si trova nelle vicinanze del mercatino Grocco-La Salute.

L’ex albergo è composto da piano interrato, piano terra, piani primo, secondo e terzo e piano soffitta, collegati da vano scala interno e dall’ascensore. Al piano primo è presente una terrazza praticabile che copre, all’incirca, la metà della superficie. La superficie complessiva è di circa 2.500 metri quadrati.

A fine luglio, L’Hotel Astoria, per tanti anni struttura ricettiva di pregio nel cuore della città termale, in via Fedeli, e chiusa ormai da qualche tempo, a fine luglio è stato venduto dal tribunale fallimentare di Pistoia, attraverso una procedura telematica, a un compratore che ha presentato un’offerta da 945mila euro. Il prezzo base era di un milione e 18mila euro, mentre l’offerta minima era di 763.500. La speranza, adesso, è che l’hotel di via Fedeli, nel giro di qualche tempo possa riprendere a funzionare. Le ipotesi che girano in città indicano il compratore in una società Usa specializzata nel turismo di lusso.

L’Hotel Astoria, come spiega la descrizione del bando di vendita, è "un complesso immobiliare a uso alberghiero, attualmente dismesso e in mediocre stato di manutenzione e conservazione, costituito da due fabbricati. Quello principale destinato ad albergo e l’altro a dependance, con circostante resede (fabbricato) di pertinenza".

Da.B.