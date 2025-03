Riattivare il Palazzo dei congressi. Il Comune valuta l’acquisizione

Il Comune vuole acquistare il Palazzo dei congressi di viale Amendola, ormai del tutto inattivo da quasi dieci anni. La notizia si è sparsa per Montecatini durante gli ultimi giorni, riaccendendo l’interesse verso la struttura, dotata di undici sale, con oltre 3.200 posti nel complesso. Due di queste sono capaci di ospitare fino a 900 persone ciascuna. La città potrebbe così recuperare un valido strumento per attirare congressi, convention e appuntamenti importanti, capaci di produrre risultati in termini di presenze. Il sindaco Claudio Del Rosso conferma la notizia che sta girando a Montecatini negli ambienti imprenditoriali. "Nella prossima seduta del consiglio comunale – spiega – porteremo in approvazione il provvedimento che autorizza l’amministrazione a far periziare il Palazzo dei congressi, per farne determinare l’effettivo valore. È chiaro che se si rivelasse una spesa insostenibile, l’ente non potrebbe andare oltre. È una struttura molto importante per Montecatini e la sua riattivazione è senza dubbio un obiettivo importante per l’economia cittadina".

Confermata così la volontà dell’amministrazione di acquistare la struttura e attende il via libera degli uffici sulla fattibilità di questo obiettivo. Il Palazzo dei congressi in questo momento ha bisogno di vari interventi, al fine di poter tornare a ospitare manifestazioni di un certo rilievo al suo interno, rispettando l’attuale normativa legata all’agibilità. È sorto grazie a una geniale intuizione del compianto Tullio Pancioli, un albergatore capace di guardare oltre, che, insieme al fratello Eugenio, notò, in tempi non sospetti, come la città avesse bisogno di una struttura dedicata a manifestazioni di un certo livello. Servivano spazi più ampi rispetto alle sale dell’ex Azienda autonoma di cura e soggiorno in viale Verdi. Un esempio che è stato poi seguito con successo in altre strutture di Montecatini. La scelta per la creazione di questo ambiente cadde sull’ex garage Morescalchi, di proprietà della famiglia per tanti anni concessionario Fiat a Montecatini.

Il Palazzo dei congressi, realizzato su progetto del architetto Giancarlo Galassi, iniziò a funzionare nel 1987, ospitando appuntamenti e manifestazioni di rilievo. L’edificio è disposto su 3.500 metri quadrati, suddivisi su quattro piani, al centro della città, nel cuore del parco termale a poche decine di metri dai più importanti alberghi di Montecatini.

Daniele Bernardini