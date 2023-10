Regalo per l’Ambulatorio solidale. Un ecografo nel nome del dottor Zei

Valdinievole, 1 ottobre 2023 - Dalla Valdinievole, uno splendido regalo a chi ha poco o niente. Una cerimonia semplice, ma toccante si è svolta nei locali dell’Ambulatorio Solidale, in via Mameli 32 a Pistoia. Si è trattato della consegna ufficiale di un ecografo, donato da Claudia Rovini, vedova del dottor Francesco Zei, all’Ambulatorio Solidale. L’ambulatorio è aperto ogni martedì mattina per le visite, mentre per gli appuntamenti bisogna chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 lo 0573 308084. Il servizio è riservato alle categorie fragili e vulnerabili, a chi è senza tessera sanitaria e a chi ha un Isee basso. "Francesco Zei è stato medico di medicina generale che ha esercitato per anni la professione in Valdinievole, entrando a contatto con migliaia di persone e risultando uno dei professionisti più apprezzati per l’impegno e la dedizione nell’attività", lo hanno ricordato così i presenti. È scomparso nell’aprile del 2022 all’età di 73 anni; abitava a Montecatini, ma esercitava la professione medica a Massa e Cozzile. Alla cerimonia hanno preso parte la dottoressa Claudia Rovini e uno dei figli, Giacomo, il presidente dell’Ordine dei Medici di Pistoia Beppino Montalti e il dottor Mauro Quattrocchi, presidente di Articolo 32 Ambulatorio Solidale. "Questo ecografo, multifunzionale, sarà importantissimo per l’Ambulatorio Solidale – ha asserito il dottor Beppino Montalti – perché andrà ad aiutare i soggetti più bisognosi, spesso anche clandestini, che però è doveroso che siano assistiti. Tra l’altro, visto il particolare trend economico mondiale, saranno sempre di più coloro che entreranno in questi locali. Purtroppo", ha aggiunto con una nota d’amarezza.

"Come familiari siamo contenti che l’ecografo sia andato a potenziare i mezzi dell’Ambulatorio – ha osservato, anche a nome del figlio, Claudia Rovini – perché Francesco l’avrebbe voluto. È fondamentale dare a tutti la possibilità di curarsi". "Da parte nostra ringraziamo l’Ordine dei Medici per averci considerato tra i possibili destinatari del dono; un grazie di cuore va anche alla famiglia di quel grande medico che era Francesco Zei, una persona perbene – ha chiosato il dottor Quattrocchi –. Ci auguriamo, infine, che l’ubicazione dell’Ambulatorio Solidale, che è in via Mameli a Pistoia, al civico 32, sia sempre più conosciuta dalla cittadinanza, dalle fasce più deboli. È basilare che chi si trova in difficoltà, sappia che c’è chi è disposto a dargli una mano".