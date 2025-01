Razionalizzare gli arredi urbani. L’asse del centro sarà rivisto

Tanti interventi che si sono sovrapposti nel corso degli anni, lungo via Don Minzoni, viale Verdi, corso Roma e corso Matteotti, spesso senza alcuna continuità. Per il sindaco Claudio Del Rosso arrivato il momento di valutare come rivedere la situazione. Il Comune vuole realizzare un progetto di rivisitazione urbanistica dei due assi principali di Montecatini, dall’aspetto legato alla viabilità fino all’arredo e al verde, in modo da valorizzare di più il cuore della città.

La giunta ha appena dato mandato all’architetto Claudio Gariboldi, che potrà avvalersi dei funzionari da lui ritenuti adeguati, per l’individuazione di un criterio, come lo studio di fattibilità tecnico-economica o un concorso di idee, per indirizzare l’ente verso una soluzione di qualità. Nella delibera appena approvata, il Comune ricorda che "il centro storico della parte a valle di Montecatini è stato sviluppato sul baricentro costituito dagli assi via Don Minzoni-viale Verdi e corso Roma-corso Matteotti, entrambi convergenti in piazza del Popolo. Questa zona, nel tempo, è stata oggetto di successivi interventi, urbanistici e viari, sottraendola in primo luogo alla viabilità di veicoli, oltre che rivisitare la piazza con il relativo arredo urbano. L’area rappresenta è di particolare importanza per la città, sia come Agorà che per la fruibilità dei turisti. Questo baricentro ricopre un elevato valore per il decoro cittadino, considerando che l’asse via Don Minzoni-Viale Verdi introduce nella zona termale e nella pineta".

Il Comune sottolinea di non voler attaccare quanto realizzato dalle precedenti amministrazioni. "Pur consolidando valido quanto predisposto nel corso del tempo – conferma la giunta – si ritiene opportuno che ci sia una rivisitazione urbanistica del contesto, che dall’aspetto della viabilità giunga fino all’arredo urbano e al sistema verde, in modo che sia tutto valorizzato".

Nel corso degli ultimi trent’anni, sono stati due gli interventi più rilevanti nell’ottica di arredo urbano realizzati a Montecatini. Nella primavera del 1999, al termine del mandato amministrativo, vennero realizzati interventi per la creazione del nuovo arredo urbano lungo corso Roma e corso Matteotti. Nel 2014, al termine del primo mandato di Giuseppe Bellandi, piazza del Popolo è stata rifatta del tutto, con una copertura in travertino, e resa del tutto pedonale. L’architetto Gariboldi dovrà valutare con attenzione quale percorso seguire per indirizzare gli organi politici-amninistrativi verso la soluzione migliore.

Daniele Bernardini