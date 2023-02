Raffica di furti in ospedale, denunciato un 46enne

Carabinieri

Pescia (Pistoia), 10 febbraio 2023 – I carabinieri della stazione di Pescia hanno individuato e denunciato un 46enne italiano, residente a Ponte Buggianese (Pistoia), sul conto del quale sono stati raccolti indizi di colpevolezza per una serie di furti avvenuti all'interno dell'ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia in danno di degenti e personale sanitario.

Il primo furto risale a metà del mese di dicembre scorso, quando un anziano che si era recato al pronto soccorso per un malore, ultimata la visita si è accorto che in quel lasso di tempo qualcuno gli aveva asportato il portafoglio contenente denaro, effetti personali e carta bancomat. Sono seguite altre tre denunce presentate dal personale sanitario che aveva subito furti di denaro, carte di credito ed effetti personali custoditi all'interno degli armadietti degli spogliatoi riservati agli operatori dell'ospedale.

In alcuni casi l'autore dei furti, dopo essersi impossessato delle carte di credito e bancomat, effettuava dei prelievi di contante presso sportelli Atm ha effettuato acquisti tramite Pos in esercizi commerciali per un valore totale di 1.400 euro. Le indagini intraprese dalla locale stazione dei carabinieri si sono concentrate sull'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della struttura sanitaria, del Comune di Pescia e degli sportelli Atm dove erano stati effettuati i prelievi. L'esito degli accertamenti ha permesso di identificare un uomo che, pur non essendo un dipendente dell'ospedale, per motivi di lavoro aveva quotidianamente accesso all'interno del nosocomio potendo facilmente raggiungere i locali dove si sono verificati i furti.