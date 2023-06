Raffaello, indagine di gradimento Ai visitatori in Cattedrale un questionario sulla mostra

Al via un’indagine per capire il gradimento della mostra Raffaello, La Madonna del Baldacchino. Ritorno in cattedrale si arricchisce di un nuovo importante tassello: un questionario da sottoporre ai visitatori per capire il loro gradimento dell’esposizione e avere un miglior tracciamento del pubblico che arriva a Pescia per ammirare il capolavoro del maestro urbinate. L’iniziativa verrà presentata mercoledì 28 giugno alle 12.00 in cattedrale alla presenza del vescovo di Pescia, Mons. Roberto Filippini e del creatore dell’indagine, Tommaso Fanucci. A coadiuvarlo in questo progetto, portato avanti grazie al sostegno della Diocesi di Pescia, sono stati i giovani ingegneri toscani Massimiliano Donati e Martina Olivelli, realizzatori tecnici dell’app. A partire dal 28 giugno dunque il questionario, composto da dieci domande, sarà a disposizione dei visitatori sia nella versione inglese che in quella italiana. Per rispondere basteranno pochi secondi grazie ai tablet posizionati all’ingresso del percorso espositivo. Nelle intenzioni del creatore, l’indagine ha lo scopo di capire: "il livello di apprezzamento della mostra, della cattedrale e in generale dell’iniziativa Uffizi Diffusi, i canali di comunicazione con cui i visitatori sono venuti a conoscenza della mostra, quanti visitatori andranno a visitare gli altri musei della città di Pescia, quanti visitatori sono arrivati a Pescia e in Valdinievole per la prima volta grazie alla mostra. Sulla base dei dati raccolti, proporre eventuali modifiche sulla campagna di comunicazione per raggiungere meglio il target dei visitatori e riflettere sull’iniziativa Uffizi Diffusi per la valorizzazione della cattedrale e in generale del territorio di Pescia e della Valdinievole".

Le parole di Tommaso Fanucci in merito al progetto: "Sono particolarmente contento che Sistema Museo e la Diocesi di Pescia, nella persona di Don Roberto Filippini, abbiano accettato la mia proposta di questionario, dimostrando così completa fiducia nei miei confronti. È una grande gioia poter vedere realizzato questo mio progetto e spero possa essere significativo per questa importantissima mostra. Per me la giornata di mercoledì rappresenta motivo di grande entusiasmo e orgoglio, che condivido con i realizzatori dell’app, gli ingegneri Martina Olivelli e Massimiliano Donati, che ringrazio sentitamente".