Raddoppio ferroviario. Stop ai treni nel weekend tra Montecatini e Pistoia

Modifiche alla circolazione dei treni Regionali tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio, per consentire le attività del raddoppio della linea ferroviaria. Dalle 15 di domani, sabato 9, e per tutta la giornata di domenica 10 marzo, la circolazione ferroviaria tra Pistoia e Montecatini sarà sospesa. É prevista una riprogrammazione del servizio con corse bus, via Autostrada A11, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese. Trenitalia comunica: "È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ri-pianificazione del proprio viaggio". Trenitalia, inoltre, precisa che sui bus (a differenza dei treni) non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I lavori per il raddoppio, comunque, procedono. Saranno circa 150 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel weekend con 50 mezzi d’opera dei diversi cantieri fissi e mobili.

La sospensione è necessaria per operare in piena sicurezza in alcuni aree particolarmente delicate, in cui tecnici potrebbero trovare a distanza ravvicinata dai treni in transito. Nel prossimo ciclo di lavori è prevista la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni. Gli interventi sono in programma nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e di Pieve a Nievole. In parallelo a questi interventi lungo la tratta in superficie, proseguono i lavori sulla galleria del Serravalle e sulle aree adiacenti. In questi giorni i tecnici stanno operando sui piazzali e gli accessi di emergenza ubicati agli imbocchi del nuovo tunnel a doppio binari. Sempre a Serravalle Pistoiese, procedono anche i lavori alla nuova viabilità sostitutiva dei passaggi a livello tra Spazzavento e Serravalle Pistoiese. I cantieri interesseranno anche le opere idrauliche connesse a salvaguardia dei sistemi Stella – Tazzera – Mandrione. Passando in Valdinievole, i cantieri andranno avanti nel completamento del sottopasso ciclopedonale di via Bonamici, oltre al nuovo parcheggio in corrispondenza di via Giusti. Lungo tutta la tratta sono in corso di completamento le messe in posa dei nuovi ponti e dei sottovia già eseguiti, oltre alla realizzazione degli impianti di trazione elettrica e di segnalamento del nuovo binario. Sono già programmati due analoghe interruzioni per lavori nei fine settimana del 23-24 marzo e dell’11-12 maggio.

Francesco Storai