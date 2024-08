Raccolta abiti usati: installate le campane, servizio operativo

Nuovo servizio dell’assessorato all’ambiente in funzione da poche ore a Pieve a Nievole, dove sono state installate trecampane per la raccolta di abiti usati. I punti raccolta sono stati posizionati martedì da Alia su richiesta dell’amministrazione comunale, tramite il nuovo assessore all’ambiente Erminio Maraia.

Le campane sono state ubicate nei punti del territorio ritenuti strategici dall’assessorato "in modo da garantire il servizio – fa sapere sui social il sindaco Gilda Diolaiuti – nelle varie zone del paese". Una campana è stata collocata in prossimità del verde pubblico di via Empolese-Cantarelle, un’altra in piazza Don Marino Mori nel parcheggio in prossimità dell’ufficio postale ed un’altra ancora in piazza Costituzione.

Il nuovo servizio permetterà ai cittadini di poter gettare agevolmente gli indumenti vecchi o usati e di cui ci si vuol disfare, senza dover fare troppa strada.

AF