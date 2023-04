Punto informativo passa al Comune Accordo di comodato con Pistoia

Sarà il Comune di Montecatini a gestire l’ufficio informazioni e accoglienza turistica di viale Verdi 59. E’ stato infatti firmato il contratto di comodato d’uso gratuito dei locali al piano terra e al piano interrato dell’immobile di proprietà del Comune di Pistoia e comunemente denominato Palazzo del turismo, in quanto sede per molti anni prima dell’Azienda di Cura e Soggiorno e poi della soppressa Azienda di Promozione Turistica (Apt). Con la scomparsa delle Apt, il loro patrimonio era passato al Comune capoluogo di Provincia.

Con contratto dell’11 ottobre 2022 il Comune di Pistoia aveva concesso a quello di Montecatini in comodato ventennale i piani primo e secondo per l’allestimento di eventi e iniziative di promozione turistica comunale e dell’intera provincia, quali congressi, mostre d’arte, concerti e saggi musicali giovanili, presentazione di libri, incontri culturali. Al piano terra e interrato il Comune di Pistoia ha svolto fino al 31 dicembre scorso con proprio personale la funzione di accoglienza e informazione turistica attribuita ai Comuni capoluogo dalla legge regionale n° 86 del 2016. La legge regionale n° 24 del 2018 ha integrato il Testo Unico in materia di turismo con la definizione degli Ambiti territoriali omogenei come strumento ottimale di organizzazione turistica, inserendo il Comune di Pistoia nell’ambito Pistoia e Montagna Pistoiese e il Comune di Montecatini nell’ambito Valdinievole. Pistoia quindi non può più esercitare le funzioni di accoglienza turistica sovracomunali a Montecatini né quelle di informazione turistica di un ambito diverso. In concomitanza con il pensionamento del proprio personale dipendente, il Comune di Pistoia aveva formalizzato il 30 novembre 2022 l’interruzione del servizio di informazione e accoglienza turistica in viale Verdi.

La giunta comunale montecatinese con delibera n° 40 del 17 febbraio scorso ha quindi dato mandato al responsabile del patrimonio immobiliare di adottare tutti gli atti gestionali necessari per acquisire in comodato anche i locali al piano terra e al piano interrato del Palazzo del Turismo al fine di adibirlo a ufficio di informazione e accoglienza turistica. Il 7 aprile scorso il Comune di Pistoia ha approvato lo schema di comodato, in base al quale il Comune di Montecatini dovrà sostenere le spese per le forniture idriche ed elettriche e le spese di registro all’Agenzia delle Entrate di Pistoia per 200 euro.

Mai