Protesta sul Tettuccio : "Limitare gli orari di apertura è dannoso"

"Limitare l’orario di ingresso al Tettuccio è quanto mai deleterio per la destinazione Montecatini". È questa una delle frasi presenti nella lettera inviata da Federalberghi-Apam alla società Terme di Montecatini, all’assessore regionale Stefano Ciuoffo, al sindaco Luca Baroncini, al commissario giudiziale Alessandro Torcini e alla Croce Rossa presidio Anna Torrigiani. A tutti questi soggetti è stata richiesta la disponibilità a un incontro con per parlare in modo approfondito della "operatività negli stabilimenti termali e dell’attività in essi esercitate". Carlo Barolini fa riferimento al caso avvenuto a Pasqua "quando, con una città piena di turisti – spiega il presidente di Apam-Federalberghi –, lo stabilimento Tettuccio è stato aperto al pubblico per la visita solamente dalle 15 alle 17, suscitando meraviglia e incomprensione tra i tanti potenziali visitatori che si erano avvicinati allo stabilimento per una visita turistica". Proprio per questo, sottolinea l’associazione, si rende necessaria una strategia di promozione e di vendita dei servizi termali e sanitari, per trovare una soluzione alle difficoltà riscontrate e per ovviare anche alle numerose lamentele riscontrate dagli ospiti.

Daniele Bernardini