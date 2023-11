Montecatini, albergatori in protesta: “Compromesso il lavoro per le festività di Natale”

Montecatini Terme, 8 novembre 2023 – “Perso un altro Natale di potenziale lavoro". È questo il grido d’allarme lanciato dalle associazioni albergatori Federalberghi Apam e Assohotel Confesercenti, che lamentano una "mancanza di iniziative per le ormai prossime festività". I rappresentanti delle strutture ricettive ricordano l’incontro avvenuto un mese fa in municipio. "Di tutti gli eventi e le attrazioni presentati a inizio ottobre, quando già si era in ritardo sui tempi, a oggi non si è infatti visto ancora niente di concreto. Un danno per il lavoro degli alberghi, causato, ancora una volta, a nostro modo di vedere, da uno scarso coinvolgimento delle categorie nella programmazione delle iniziative da svolgersi in città. Le poche attrazioni certe in tema natalizio sono organizzate da soggetti privati e non possono certo essere la risposta da dare alla potenziale clientela rispetto all’agguerrita concorrenza delle località a noi vicine. E la cosa ancora più grave è che in questo momento di risorse a disposizione per il turismo ce ne sarebbero. La domanda delle famiglie sulla vacanza a tema natalizio è ancora molto alta e la nostra località, pur essendo stata la prima a organizzarsi per accoglierla, ormai diversi anni fa, a oggi pare essere nella migliore delle ipotesi in grave ritardo e nella peggiore quasi completamente scomparsa dal mercato".

I vertici delle due associazioni sono molto preoccupati. "Nonostante la nostra disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale su iniziative ed eventi - dice il presidente di Federalberghi Apam, Carlo Bartolini - tutto quello che è stato fino a oggi prodotto ha avuto una scarsa ricaduta turistica sul territorio. Pur avendo grandi potenzialità, sia economiche, che sinergiche, anche quest’anno ci ritroveremo a dover giustificare alla nostra clientela la scarsità di iniziative a tema natalizio nella nostra città. Invitiamo e sollecitiamo pertanto l’amministrazione comunale a effettuare un deciso cambio di rotta verso una programmazione delle iniziative future pienamente condivisa con la nostra categoria".

Una condivisione sulle iniziative che è stata peraltro già attivata tra le associazioni degli albergatori, come riferisce Giovanni Biondi, presidente di Assohotel Confesercenti. "Ho voluto rafforzare il colloquio diretto con Apam - sottolinea - e proseguire un percorso già avviato, trovando il presidente Bartolini disponibile e aperto a una riflessione strutturale comune e a un dialogo costante, nella consapevolezza che siamo tutti albergatori. Così ci faremo interpreti del bisogno di tutta l’economia cittadina, compreso il commercio, con l’obiettivo di avere un programma di eventi che dia a Montecatini una visibilità adeguata a turisti e residenti. Insieme siamo d’accordo sul fatto che programmare qualsiasi tipo di iniziativa promozionale natalizia da parte nostra sia nelle attuali condizioni estremamente difficoltoso, dato che i tempi della promo-commercializzazione non coincidono purtroppo con la lunga fase decisoria dell’amministrazione comunale. E perdere anche questo Natale sarebbe per la nostra categoria molto penalizzante".

Da.B.