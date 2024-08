Protagonista il debuttante. Gaby Wise As

La serata del Sesana dedicata alla città di Pescia ed al suo Palio ha riscosso grande successo. Con oltre mille spettatori e una serie di arrivi prevedibili come si evince dalle quote al totalizzatore il Sesana conferma di essere un punto di riferimento dell’estate montecatinese. A vincere le sette corse in programma sono sette driver diversi, mentre per quanto riguarda i cavalli è stata una serata tendente al rosa con il successo di ben quattro femmine. Nel centrale ovvero il Premio Pubblica Assistenza Pescia mantiene le grandi aspettative la debuttante Gaby Wise As con Roberto Vecchione in sediolo. Non poteva andare diversamente, sangue blu e un team sempre concentrato sull’obiettivo come quello di Holger Ehlert sono due elementi che in questo sport fanno la differenza. A seguire il valoroso Ethan con Simone Levacovich bissa il successo ottenuto ad inizio agosto su questa pista.

Sembrava non potesse perdere invece Blancka con la quota più schiacciata della serata, la pupilla di Matteo Angeloni affidata per l’occasione a Francesco Facci porta a casa il secondo successo del mese. Colpo di scena invece nel Premio Città di Pescia dove Dylan Pax a pochi metri dal palo batte il favoritissimo Commander Clemar. Con l’ultima riunione di agosto si chiude il sipario sul mese che tradizionalmente rappresenta l’apice della stagione ma l’attività del trotter prosegue fino all’autunno. A settembre troviamo quattro riunioni a partire da mercoledì 4 e sabato 7 ancora in orario serale mentre domenica 15 e 22 si correrà di pomeriggio.

Martina Nerli