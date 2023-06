Promozione turistica con le luci e i picnic

L’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi ha presentato gli appuntamenti che il Comune intende organizzare tra luglio e dicembre. La progettazione è stata affidata all’agenzia Bia, che opera nell’ambito della consulenza strategica culturale e la produzione di contenuti ed eventi. L’azienda sta già lavorando a idee per il 2024 e il 2025. Bia intende creare uno strumento digitale per la diffusione della programmazione di appuntamenti che raccolga e promuova attività, iniziative e itinerari turistici proposti e organizzati da più soggetti attivi nella zona.

Per il prossimo luglio è prevista l’installazione di elementi luminosi in pineta progettati da artisti per coinvolgere di più cittadini e turisti. Da luglio a ottobre il grande polmone verde offrirà un servizio di prenotazione di cestini da pic nic in collaborazione con ristoranti e operatori del settore. Nello stesso periodo in pineta è in programma un progetto di attività fisica gratuita, curato da vari istruttori. Alle Tamerici nei prossimi giorni si terranno corsi, laboratori e workshop dedicati ai ragazzi e agli adulti.

A settembre è in programma il lancio della campagna Montecatini Unesco, con una serata di gala. Il fotografo Massimo Vitali ritrarrà il pubblico al Tettuccio nei suoi scatti, che saranno poi esposti. Al Tettuccio inoltre si esporrà un’installazione multisensoriale dedicata all’acqua. A ottobre il Caffè Tamerici propone il Festival della crescita, un viaggio attraverso la conoscenza e l’approfondimento dei quattro elementi che da sempre costituiscono il perimetro dell’esperienza umana nel mondo. A fine mese arriva l’edizione zero di "Sgranar per colli Gourmet Edition", pensata interamente per Montecatini. Tra gli ulteriori progetti ci sono il Festival digitale e le installazioni luminose per Natale, attraverso esperienze digitali.

Daniele Bernardini