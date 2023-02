Progetti di Sviluppo Valdinievole "Un video insieme a WikiPedro"

La missione dell’associazione Sviluppo Valdinievole è quella di promuovere il territorio e non potrebbe esserci alleato migliore di uno dei più talentosi e originali creatore di contenuti per i social come Pietro Resta, in arte WikiPedro. La collaborazione fra Resta – con migliaia di follower sui principali social – e Sviluppo Valdinievole potrebbe ben presto diventerà realtà. L’idea di un video di promozione di Montecatini è stata infatti protocollata all’attenzione della giunta comunale, cui si chiede sostegno.

WikiPedro, come si legge sul sito di Mondadori che nel 2020 ha dato alle stampe il suo libro "Non sei mai stato a Firenze se…", è un fiorentino verace, nato e cresciuto Oltrarno. Da qualche anno su Facebook ha cominciato a raccontare le mille storie e le tante meraviglie artistiche di Firenze con il piglio ironico e scanzonato tipico dei toscani. Ogni settimana con i suoi video itineranti fa scoprire i piccoli e i grandi segreti della città del giglio. Nel 2019 ha esordito in tv nel programma "Turisti" per Dmax.

"Il progetto di un video in collaborazione con WikiPedro – conclude Sviluppo Valdinievole – è solo il primo di uno dei tanti progetti che abbiamo in programma con l’obiettivo di alzare sempre più il livello in termini di qualità della proposta, per una valorizzazione della Valdinievole, motivo per cui questa idea può essere portata avanti anche in altri comuni".