Montecatini, 25 agosto 2021 - Sono arrivati a Montecatini stamattina intorno alle 9 i primi 112 profughi afghani, trasportati da tre bus dell'aeronautica militare italiana e dell'Esercito Italiani. Tra i profughi tante donne e bambini, anche neonati. I nuovi arrivati sono stati dislocati in tre alberghi sanitari della città, dove passeranno un periodo di quarantena non inferiore a 10 giorni.

In molti, scendendo dal bus, hanno ringraziato l'Italia e gli italiani per il sostegno e l'accoglienza dimostrata. La Protezione Civile ha dotato loro di un primo rifornimento alimentare e di biancheria intima, visto che in molti hanno lasciato il loro paese con quello che avevano addosso. Tra i bambini, nessuna scena di disperazione o pianti. Il personale della Croce Rossa, prima dell'ingresso in hotel, ha consegnato ad ognuno di loro un leccalecca o un dolcetto. Negli occhi tanta stanchezza, certo, ma anche una certa distensione data dallo scampato pericolo, dal fatto di essere arrivati in un paese amico, con i talebani lontani migliaia di chilometri ormai.

"Tutti i nostri averi sono in questo zaino – dicono alcuni in un fluente inglese –, abbiamo dovuto lasciare le nostre case e i nostri averi in fretta e furia. Non abbiamo più niente. Speriamo solo in un nuovo inizio. Ringraziamo tantissimo l'Italia e il suo popolo2. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, dovrebbero arrivare un altro centinaio di profughi afghani. Anche per loro, il soggiorno a Montecatini sarà in teoria di una decina di giorni. Ma la situazione è estremamente delicata e i piani di accoglienza della Regione Toscana per queste persone non sono ancora del tutto definiti.

© Riproduzione riservata