Prevendita oggi e domani anche al PalaTerme. Si punta a superare i 2310 spettatori dell’andata

È iniziata martedì e procede spedita la prevendita per il tredicesimo confronto fra Gema e Fabo Montecatini. I biglietti sono acquistabili sul sito TicketSms o presso la Ricevitoria Edicola Trenta e Lode, in via Pistoiese 31 a Montecatini, aperta con orario 8-13 e 15,30-20. Il PalaTerme come di consueto è stato diviso in 5 settori: curva Gema, poltroncine Gema, curva ospiti (Herons), tribune laterali pari e dispari (neutrali). Questi i prezzi in prevendita (comprensivi dei diritti): Poltroncina € 16,50, Curve e anello superiore € 11,00. I ragazzi sotto i 18 anni entrano gratis nell’anello superiore, i ragazzi sotto i 14 anni gratis nelle poltroncine, quelli tra i 14 e i 18 anni pagano il ridotto nelle poltroncine. Oggi la vendita sarà effettuata anche alla biglietteria del PalaTerme con orario 10-12 e 15-17, così come domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 in poi. Al momento sono già stati venduti oltre 600 biglietti e si punta ad eguagliare i numeri della gara di andata, per la quale furono registrati 2310 spettatori.

Filippo Palazzoni