Preso il ladro di strada. Denunciato dalla polizia il sospetto scippatore

Ha usato la carta di credito della vittima, una donna scippata pochi minuti prima in via Bassi, per acquistare le sigarette in centro. Tramite questo piccolo gesto, ha dimostrato di essere un malvivente capace di agire senza precauzione per evitare di incappare nelle forze dell’ordine. Un cinquantenne, italiano già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti, pensava così di averla fatta franca, dopo aver fatto cadere a terra la vittima di 55 anni portandole via la borsa con il portafoglio. Anche l’inseguimento da parte del figlio della donna si era rivelato inutile. La polizia di Stato però ha individuato l’autore dello scippo e lo ha denunciato all’autorità giudiziaria.

Gli agenti del commissariato di Montecatini, pochi minuti dopo il reato, hanno iniziato l’indagine per individuare il responsabile di questo atto così odioso. Le descrizioni del sospettato parlavano di un uomo piuttosto robusto che aveva strappato senza troppi problemi la borsa alla donna, dandosela poi a gambe a tutta velocità, distanziando l’inseguitore e, senza durare fatica, aveva gettato via tutto, tenendo solo il portafogli. Gli agenti del commissariato, in base ai dati raccolti, hanno subito prestato le attenzioni verso un determinato soggetto. L’uomo è stato chiamato e fermato in commissariato, mentre la polizia di Stato stava raccogliendo un cumulo di prove contro di lui. Alla fine è arrivata la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di furto con strappo, la definizione giuridica dello scippo.

Il reato è avvenuto a poche ore di distanza dalle imprese notturne del 17enne che la polizia di Stato ha denunciato per tentata rapina impropria al Garage Olimpia, danneggiamenti alla vetrina della Boutique Bonvicini e resistenza a pubblico ufficiale, per il modo aggressivo con cui ha reagito all’intervento della volante. Gli agenti del commissariato di Montecatini proseguono l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio in città, a garanzia di tutti i cittadini e dei turisti.

Daniele Bernardini