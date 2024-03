Premio di pittura per il liceo Berlinghieri . La mostra e i vincitori

L’Accademia della Chionchina di Pistoia ha bandito il "Primo Premio di Pittura Valdinievole Segni e Sogni" fra gli studenti del Liceo Artistico Berlinghieri, per arti grafiche, fotografia, pittura e scultura. Importante la risposta della scuola: molti i lavori eseguiti, di alta qualità. La giuria presieduta da Roberto Giovannelli, Accademia del Disegno di Firenze, ha faticato a scegliere i vincitori. La mostra è stata allestita dalla scuola nei saloni del Palazzo del Podestà, in piazza del Palagio, grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale, ed è stata inaugurata alla presenza di molti studenti, del sindaco Riccardo Franchi, l’assessora Alina Coraci, della vicepreside Cristina Brancoli e del comandante della Stazione dei Carabinieri, luogotenente Francesco Marraccini. La giuria ha deciso di aumentare da sei a otto il numero dei vincitori.

Fra le 21 opere della sezione Arti Figurative ha scelto "Il sogno attraverso 64 arcani", di Giulia Checchi, e "Above the cloude of the night", di Giulia Ciampi. Fra le sei Incisioni "Luna Crescente", di Greta Calderari; fra le dieci Fotografie, "Bellezza dimenticata", di Sofia Benedetti; per la Grafica (25 opere in concorso), "Riflesso dell’anima", di Julian Meta (nella foto premiato dal sindaco Franchi) e "Luce guida", di Kai Chen Wang. Fra le opere plastiche premi per "Dismorfia", di Sofia Ciancimino, e "No name", di Delia Elena Oltenau. Menzioni anche per altre sette opere.

Emanuele Cutsodontis