Ponte Buggianese, riecco Granucci: "I miei gol per centrare la salvezza"

La rinascita dopo un periodo difficile. Non è un caso che il ritorno alla vittoria, proprio prima della pausa, del Ponte Buggianese sia stato firmato da Filippo Granucci. L’attaccante è stato fermo per tante gare per colpa dei problemi fisici che lo hanno martoriato, ma è tornato giusto in tempo per segnare una bella doppietta che ha consentito al Ponte di sbancare Castelnuovo Garfagnana e passare un sereno Natale. "Ci siamo regalati delle buone feste – ha detto Granucci –. Abbiamo giocato tante volte bene, ma non abbiamo quasi mai raccolto appieno quello che meritavamo sul campo. Questa volta invece è andata diversamente, e siamo veramente contenti di quanto abbiamo fatto".

I gol messi a segno da Granucci in Garfagnana hanno confermato la vena realizzativa del classe 1999: "Sul primo gol ho avuto un po’ fortuna – ha dichiarato Granucci –, ma anche tanta malizia, perché ho letto bene l’errore difensivo del difensore avversario. Poi lì, a tu per tu col portiere, la prima cosa che mi è venuta in mente di fare è stata di tirare forte e così la palla è andata dentro. Il secondo gol è stato veramente bello. Ho preso infatti palla dalla nostra area di rigore e non ci ho pensato due volte. Avevo campo libero davanti a me e ho iniziato a correre, saltando un paio di avversari. Poi arrivato davanti al portiere, sono stato abbastanza freddo e sono riuscito a fare gol".

Sfortuna ed infortuni hanno caratterizzato questa prima parte di campionato del Ponte Buggianese e di Granucci, che ha descritto con queste parole qui quello che è successo finora in campo dalle parte dello stadio ‘Pertini’: "Come ho sempre detto ai ragazzi e a chiunque ci abbia visto giocare, nessuna squadra ci ha mai messo sotto. Nemmeno il Camaiore, sia quando eravamo in parità numerica, che successivamente quando siamo andati sotto di un uomo, portandoci però in vantaggio. Ci mettiamo sempre l’anima in campo e diamo sempre tutto ciò che abbiamo. Purtroppo il pallone è così, ovvero ti dà e ti toglie. Sfortunatamente ci ha levato qualche punto, nonostante le belle prestazioni fatte. Però noi siamo consapevoli della nostra forza. Quindi ci rimbocchiamo le maniche, allenamento dopo allenamento, e siamo pronti a fare il massimo ogni domenica. Anche perché i punti adesso sono molto più pesanti".

‘Tatanka’ sa bene cosa aspettarsi dal 2025, e ciò che deve fare il team pontigiano da qui in avanti : "Il nostro obiettivo è la salvezza – ha detto il bomber biancorosso –. Speriamo di riuscirci senza andare ai playout, perché lo sappiamo tutti che, anche se sei posizionato meglio in classifica e hai a disposizione due risultati su tre, non per forza vince la squadra che è favorita. Lo si è visto in tante circostanze, anche l’anno scorso con il Montecatini. Noi faremo di tutto per uscire dalla zona playout".

