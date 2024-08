Ponte Buggianese festeggia Rossetti

Appuntamento fissato per lunedì prossimo, 19 agosto, a Ponte Buggianese per la festa dedicata a Gabriele Rossetti. In piazza del Santuario si terrà la serata tutta dedicata al tirato protagonista della conquista, in coppia con Diana Bacosi, della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pargi. Per l’occasione il sindaco Nicola Tesi e l’amministrazione comunale di Ponte Buggianese hanno allestito un palco su cui celebrare il loro concittadino olimpionico, con una festa che vuole coinvolgere tutta la cittadinanza e anche i simpatizzanti e gli sportivi degli altri comuni della Valdinievole. Durante la serata il due volte oro olimpico Rossetti rivivrà, insieme a tutti i presenti, le emozioni e le sensazioni delle giornate olimpiche parigine, raccontando le ore e i dettagli che lo hanno portato a conquistare l’oro olimpico. Sul palco interverranno anche Tesi, il due volte medaglia d’oro di tiro a volo alle Olimpiadi, Luciano Giovannetti, oltre alle massime cariche provinciali delle sport, rappresentanti della Regione Toscana, il Prefetto e il Questore di Pistoia.

La festa in piazza del Santuario sarà presentata dal nostro Alessandro Benigni e dal collega di Pistoia Sport Federico Guidi . La serata organizzata per celebrare l’olimpionico Gabriele Rossetti terminerà con il taglio della torta a lui dedicata e con un brindisi collettivo e poi il campione pontigiano sarà a disposizione dei tifosi per foto e autografi.