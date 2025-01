Ponte Buggianese all’esame Pro Livorno

C’è grande attesa dalle parti del Pertini per vedere nuovamente in azione il Ponte Buggianese di mister Vettori. La vittoria contro il Castelnuovo Garfagnana, ottenuta in conclusione del 2024, ha riacceso l’entusiasmo tra i biancorossi, adesso molto più vicini alle posizioni di classifica che permettono di rimanere in Eccellenza. La strada comunque è lunga e tanto ancora va fatto per garantirsi un altro anno in categoria. Già nel prossimo match contro la Pro Livorno Sorgenti, analizzato così dal dirigente Gianni Sensi: "Dobbiamo partire nel miglior modo possibile e cominciare bene questo nuovo anno. Ogni gara che giochiamo, infatti, vale come una finale. Dobbiamo fare di sicuro meglio del girone d’andata. Grazie alla vittoria ottenuta contro il Castelnuovo Garfagnana, abbiamo iniziato il girone di ritorno con tre punti in più. Speriamo di ottenere un risultato positivo, anche se non sarà semplice. La Pro Livorno Sorgenti è una buona squadra. Però noi dobbiamo fare bene, per rimanere vicini a quella parte di classifica, che ci permette di non prendere la forbice, e di poterci giocare le nostre chance per salvarci".

"La squadra in questo periodo si è allenata per bene – ha poi aggiunto il dirigente biancorosso –. Ha fatto anche un test in amichevole contro il Seravezza, che ha dato degli spunti al mister. Si sta cercando di recuperare gli infortunati, come Chelini e Pievani, che potrebbero essere le nostre armi in più in questo girone di ritorno. Il gruppo però c’è, grazie agli innesti fatti durante il mercato invernale, e sta lavorando davvero bene, come ha fatto sempre".

Sensi ha speso queste considerazioni su ciò che il Ponte Buggianese dovrebbe fare in questa seconda parte di stagione per conquistare l’obiettivo della salvezza: "Alla squadra, nel corso del girone d’andata, è forse mancata un po’ di furbizia e di concretezza. Doveva essere forse più cinica, cosa che invece ha fatto nel match vinto contro il Castelnuovo Garfagnana".

Simone Lo Iacono