Ponte all’Abate: lavori e crisi. Le richieste di aiuto per le attività: "Sospensiva sui mutui e sulle tasse"

I lavori sul ponte di Ponte all’Abate procedono: sono state completate le perforazioni nelle pile, installando i relativi pali di grande diametro. Via anche alle ultime perforazioni nelle spalle del ponte. Intanto però sono partite le richieste di aiuto all’Agenzia delle Entrate e alle banche del territorio per le attività della zona, colpite dai disagi. "Dopo l’incontro in Regione con l’assessore regionale Leonardo Marras, il mese scorso, sono arrivate le prime risposte – commenta il vicesindaco Luca Tridente –. Nei giorni scorsi l’assessore ha scritto al direttore regionale della Toscana dell’Agenzia delle entrate, Pasquale Stellacci, per chiedere di prendere dei provvedimenti riguardo la riscossione dei piani di rateizzazione e di definizione agevolata che riguarda le scadenze dei prossimi mesi per le attività colpite dalla chiusura. Come amministrazione comunale abbiamo scritto ai principali istituti bancari del territorio chiedendo di prevedere una moratoria su mutui e finanziamenti. Avevamo preso un impegno con i commercianti della zona di Ponte all’Abate e di Collodi e ci siamo attivati, in sinergia con la Regione Toscana, per dare delle prime risposte alle attività danneggiate dalla chiusura. Nonostante ci sia qualche buontempone virtuale che dica che l’amministrazione è assente stiamo lavorando, senza inutili proclami. La ditta sta lavorando speditamente con la fase più importante dei lavori. Questa settimana è previsto un incontro dove faremo il punto con la Provincia di Pistoia per capire meglio le tempistiche per la riapertura".

"Come Amministrazione comunale siamo impegnati su tutti i fronti per cercare di aiutare le attività danneggiate della chiusura del ponte – dichiara il sindaco Riccardo Franchi –. Avevamo preso un impegno con le attività e stiamo lavorando per dare delle risposte concrete nonostante ci sia chi prova a cavalcare squallidamente il disagio che stanno vivendo le attività per spicciola propaganda politica. Ringrazio l’assessore regionale Leonardo Marras per aver preso a cuore questa situazione e il consigliere regionale Marco Niccolai per il lavoro che sta facendo per il nostro territorio".

Emanuele Cutsodontis