Polemiche su ponte all’Abate: "Chiusura confermata al 10 giugno"

Pescia, 29 maggio 2024 – “La Provincia si sta adoperando in tutti i modi affinché il Ponte all’Abate venga regolarmente chiuso il prossimo 10 giugno, come già comunicato: c’è stata una riunione col Comune per affrontare nuovamente l’argomento e le parti in causa sono aggiornate su quel che stiamo facendo".

Non c’è immobilismo in merito al cantiere del ponte che mette in collegamento Pescia con Collodi e che dovrà chiudere per sette mesi per lavori di manutenzione straordinaria per consolidamento strutturale dal valore di quasi un milione e mezzo di euro. Ad aggiornare su quel che sta succedendo è Lisa Amidei, consigliera provinciale con delega alla viabilità, che rimanda al mittente le accuse che stanno arrivando in questi giorni su ipotesi di slittamenti in avanti della chiusura e, di conseguenza, di ulteriori ritardi sul via effettivo al cantiere.

"Qualche settimana fa abbiamo preso la decisione di rimandare al 10 giugno la chiusura del ponte – afferma Amidei – per non andare a interferire con le scuole aperte. La parte legata ai sottoservizi è già stata sistemata tutta, resta solo il gas che andrà fatto solo quando la struttura verrà interdetta al traffico. Quello che ci interessa maggiormente è rispettare i tempi di realizzazione, ovvero sette mesi, che cercheremo in ogni modo di accorciare quanto più possibile perché sappiamo bene quanto sia strategico questo snodo per la viabilità di Pescia e di tutta la Valdinievole. Mi viene soltanto da sorridere che, in questo frangente, si fa polemica col ponte che è aperto e con le stesse condizioni di viabilità degli ultimi anni: quindi si parla di un disagio che, al momento, non esiste".

Le criticità legate a questo snodo vanno avanti, oramai, dal 2020 quando furono fatti i primi controlli ed emerse la necessità di un intervento massiccio per garantire la sicurezza delle migliaia di mezzi, soprattutto pesanti, che ogni giorno transitano dalla zona per raggiungere Collodi e la Lucchesia, in particolar modo verso Villa Basilica. "Abbiamo avuto una riunione col Comune e l’ufficio tecnico – conclude Lisa Amidei – e la situazione è ben nota: ad oggi per noi il ponte chiude il prossimo 10 giugno, se poi ci saranno dei piccoli ritardi ed un leggero slittamento, lo si saprà solo in quei giorni non certo adesso".