Pm10 nell’aria: nuovo sforamento. Arriva l’ordinanza di Del Rosso

I valori delle polveri sottili, registrati dalla centralina di Capannori, valevoli anche per l’area della nostra città, tornano a sforare i limiti massimi. Il sindaco Claudio Del Rosso ha emesso ieri un’ordinanza che vieta, fino al 2 gennaio, dalle 8.30 alle 18.30, la circolazione dei veicoli da trasporto di persone compresi nella categoria da M1 a M3, e destinati alle merci, da N1 a N3, delle tipologie Euro Zero, Euro Uno, Euro Tre, ed Euro 4 diesel. Il provvedimento è valido anche per i ciclomotori da L1 a L7, compresi tra Euro Zero, Euro Uno, ed Euro Due. L’inosservanza del provvedimento sarà punita con una sanzione amministrativa tra 25 e 500 euro.

La decisione di Del Rosso nasce in seguito alla comunicazione dell’Arpat che il 28 dicembre ha informato il Comune in merito "al valore della media giornaliera di polveri sottili negli ultimi sette giorni, registrato dalle stazioni di fondo della rete di rilevamento della qualità dell’aria, con evidenza del superamento del valore limite giornaliero da parte di quella di Capannori". L’Arpat ha dato notizia anche delle "previsioni meteo prodotte dal Consorzio Lamma rispetto alla capacità dell’atmosfera di favorire l’accumulo degli inquinanti".

Le polveri sottili, denominate PM10, sono delle particelle inquinanti presenti nell’aria che respiriamo. Studi epidemiologici, confermati anche da analisi cliniche e tossicologiche, hanno dimostrato come l’inquinamento atmosferico abbia un impatto sanitario notevole; quanto più è alta la concentrazione di polveri fini nell’aria, infatti, tanto maggiore è l’effetto sulla salute della popolazione.

Da. B.