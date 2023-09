Montecatini e la piscina comunale, "Nuovo rischio chiusura per l’inverno”

Montecatini Terme, 12 settembre 2023 – «Ci risiamo, la piscina comunale ha annunciato la chiusura per i prossimi giorni".

Inizia così l’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Helga Bracali (Azione), che sarà discussa nella prossima seduta dell’assemblea il 21. Inizialmente il documento indicava il 4 settembre come data per il mancato avvio della struttura invernale, ma il prolungamento della bella stagione ha convinto il Centro Nuoto a prorogare di qualche giorno l’apertura delle vasche estive.

"Il bocciodromo – prosegue - doveva essere riaperto dopo una settimana, come affermò un assessore durante la campagna elettorale del 2019, ed è ancora chiuso. Non si sa neppure quando inizieranno i lavori. Chiediamo al sindaco Luca Baroncini se anche la piscina comunale dovrà fare la stessa fine, e se sono consapevoli che una volta chiusa di quanto tempo passerà prima che venga riaperta".

L’accordo raggiunto tra l’amministrazione e il Centro Nuoto Montecatini lo scorso anno sembrava aver sancito la pace tra le due parti, ma si era trattato solo di una tregua. A ottobre del 2022 il Comune, attraverso una delibera di giunta, ha garantito l’apertura dell’impianto, intestandosi direttamente le utenze di luce e metano fino alla somma massima di 250mila euro.

Nel provvedimento, la giunta ha sottolineato che non appena la piscina comunale avrà raggiunto l’equilibrio operativo, il Centro Nuoto Montecatini, gestore dell’impianto, dovrà provvedere alla re-intestazione delle utenze.

L’amministrazione ha precisato che al raggiungimento di tale somma potranno essere prese ulteriori misure sempre mantenendo fermo il principio della responsabilità operativa del gestore. Per circa un anno, la situazione è apparsa tranquilla. Sembrava finita, e invece no: restava ancora da sistemare la questione relativa al riequilibrio economico-finanziario della gestione. Grazie alla revisione del Piano economico-finanziario è possibile raggiungere un accordo con l’amministrazione interessata, attraverso nuove condizioni, che permettano di neutralizzare eventuali eventi-effetti negativi e riportare gli indici ai valori iniziali.

Il Centro Nuoto Montecatini lo chiede ormai da quattro anni, motivando la richiesta con ulteriori lavori fatti nell’impianto e la situazione di emergenza creata dalla pandemia. A maggio, il gestore della piscina comunale ha promosso una causa civile contro l’amministrazione per chiedere un risarcimento di 9.000 euro, in seguito ai danni subiti il 16 novembre 2022 a causa di un guasto all’interruttore di energia elettrica. Quella sera mezza città rimase senza luce e la piscina comunale riportò alcuni danni. Adesso, arriva la possibile chiusura delle piscine per la stagione invernale.