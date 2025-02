Piogge e allagamenti: "Lavori necessari"

Gessica Spolaore, consigliera comunale del gruppo Chiesina e le sue Frazioni, ha presentato una interrogazione alla Giunta, alla luce dei recenti allagamenti causati dalla pioggia che hanno interessato, in particolare, alcuni tratti di via Dante Alighieri e di via I Maggio, per fortuna senza danni seri per le abitazioni. "Ci siamo attivati per sapere se sono già stati sviluppati i progetti di rifacimento e manutenzione straordinaria delle fognature – dichiara – in particolare per le acque chiare e piovane, per il tratto di via Dante Alighieri dove ad ogni forte precipitazione si formano allagamenti; chiediamo di sapere se sono previsti interventi di manutenzione o richieste in tal senso, anche verso privati o soggetti pubblici, per i tratti di via I maggio e altre strade delle frazioni che subiscono lo stesso fenomeno".