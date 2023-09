Pinocchio Extreme sfila a L’Eroica. Sulla maglia viene rispolverato lo storico logo "Pedale pesciatino"

L’Eroica, nata a Gaiole in Chianti come un evento ispirato al ciclismo classico, forse per i 3700 metri di dislivello, forse per il percorso massimo di 207 km, forse per la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa, è la corsa ciclistica che dal 1997 attira in terra senese un crescendo di appassionati del ciclismo mondiale che vogliono riscoprire la bellezza del territorio e il gusto dell’ impresa in quella che è una corsa storica e davvero affascinante. Dedicata a ciclisti con abbigliamento da bicicletta d’epoca o di ispirazione storica, nella prima edizione L’Eroica vide partecipare 92 persone. Lo scorso anno i ciclisti presenti hanno sfiorato le novemila unità. E tra quelli c’era anche un gruppo di cicloamatori di Pescia che volle provare le emozioni di attraversare quei territori ricchi di storia e cultura, in un contesto sportivo davvero particolare e unico nel suo genere. Per questa edizione, in programma sabato 30 settembre e domenica primo ottobre, il gruppo arrivato in bici a Pescia è stato ricevuto in municipio dal sindaco Riccardo Franchi dove è stata presentata anche la maglia riportante il logo "Pedale Pesciatino".

Il sindaco Riccardo Franchi ha voluto ringraziare tutti per l’ impegno dimostrato e la passione che emerge nel voler di nuovo affrontare la corsa dell’Eroica. "Il fatto – ha detto Franchi - che questa sana follia di vedere partecipare cicloamatori pesciatini ad una manifestazione diventata mondiale, è una prova d’ orgoglio per il nostro territorio. È stata rispolverata la storia di una società col simbolo del delfino che rappresenta il nostro comune e che voi portate in giro è non è altro che l’ ennesima dimostrazione di ringraziare il passato".

Il gruppo denominato "ASD Pinocchio Extreme" è una libera associazione ciclistica amatoriale composta da 13 imprenditori di Pescia e Uzzano: sono Alberto Nottoli, Alberto Renieri, Andrea De Nisco, Beatrice Pacini, Fabrizio Calistri, Giorgio Silvestri, Hervé dal Zotto, Paolo Pagni, Sandro Incerpi, Sascha Oleksandr, Simone Di Marco, Valerio Biagi e Vincenzo Ferriero. Questo gruppo di grandi sportivi e appassionati di ciclismo storico ha avuto l’idea di rievocare uno dei brand più importanti per lo sport della città dei fiori, ovvero il "Pedale Pesciatino", società che negli anni settanta si era distinta per i suoi alti valori morali e sportivi e che nel prossimo weekend farà bella mostra di sé alla corsa di tipo rievocativo storico pronta a solcare le tipiche strade bianche.

Stefano Incerpi