Pinocchio burattino globale. Riflessioni e spettacolo al Parco

Continua la collaborazione tra Fondazione Nazionale Carlo Collodi e le Università americane, protagoniste della giornata di studi internazionali, in programma sabato 1 giugno, all’interno del Parco di Pinocchio a Collodi. Seguirà lo spettacolo dei burattini, dal titolo ’Di Pinocchio l’avventura’.

Titolo della giornata è Pinocchio burattino globale, organizzata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi in collaborazione con due università degli Stati Uniti: Chapman University, rappresentata dal Ferrucci Institute for Italian Experience and Research, e The University of Iowa. La giornata è a ingresso libero e si potrà seguire online dal link presente sulla pagina www.fondazionecollodi.it.

Come spiega il presidente della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi: "La Fondazione Collodi è orgogliosa di presentare un’iniziativa incentrata sulle connessioni tra il protagonista del capolavoro di Carlo Collodi e la tradizione artistica del teatro di burattini e di marionette. Il convengo, diviso in due sessioni, inizierà alle 9.30 nella Sala Del Grillo Parlante, per concludersi, dopo la pausa del pranzo, alle 18.30. Seguirà 18.45 ’Di Pinocchio l’avventura’, spettacolo di burattini a cura della compagnia Terzostudio, sempre al Parco di Pinocchio ma nell’adiacente Piazzetta dei Mosaici. La giornata di studi Pinocchio burattino globale si propone di stimolare una più ampia discussione sulle valenze storiche, estetiche e psicologiche di marionette e burattini e sul rapporto tra la natura teatrale di Pinocchio e la sua fortuna globale. Tutto ciò consentirà di acquisire ulteriori chiavi di lettura per apprezzare le numerose reinterpretazioni delle celebri ’Avventure’ e la figura di Pinocchio come personaggio capace di superare i confini nazionali.

Il teatro di figura rappresenta un fenomeno importante della cultura italiana e internazionale. Le sue lunghe tradizioni artistiche e l’ampia diffusione hanno prodotto un repertorio vasto, che spazia tra generi diversi e rielabora linguaggi espressivi eterogenei.

Per informazioni: 0572 429613 – [email protected]. Per chi fosse interessato ad assistere al solo spettacolo (gratuito per i partecipanti al convegno e ai visitatori del parco), il biglietto di ingresso è di € 11, acquistabile presso la biglietteria del Parco di Pinocchio. Info: 331 2098223.