Pietrabuona, Agorà del fumetto nel week-end

Sabato 25 e domenica 26 febbraio il Circolo Arci Agorà di Pietrabuona ospita la prima edizione di Agorà del Fumetto; l’iniziativa è stata presentata con un incontro cui hanno partecipato, oltre alla presidente del circolo Alberta Cappelletti, il sindaco Oreste Giurlani, la presidente provinciale di Arci, Silvia Bini, e il vice presidente Alberto Zinanni. "Agorà, in questo caso, è inteso proprio come luogo di discussione e scambio di esperienze- ha spiegato Cappelletti -Il fumetto è una forma d’arte popolare, entra in tutte le case, in molti casi fa pensare; attraverso la letteratura disegnata si possono trasmettere sensazioni e conoscenze, sentimenti, esperienze, valori". Lo scopo è quello di affrontare, con gli autori che lo hanno già fatto nei loro lavori, i temi che sono principi fondanti, valori ispiratori dell’Arci, in questo caso, Migranti e Migrazioni: si parlerà di integrazione, inclusività e razzismo, del perché milioni di persone decidono di lasciare la casa per andare in cerca di fortuna in altre parti del mondo, di come queste vengono accolte. Sabato il protagonista sarà il messinese Lelio Bonaccorso, che in ‘Salvezza’ ha raccontato la propria esperienza a bordo della Acquarius, nave dell’ong che ha solcato il Mediterraneo per salvare i richiedenti asilo che dai porti della Libia cercano di raggiungere l’Italia, e a Lampedusa, nella gestione dell’accoglienza. Domenica è previsto l’incontro con Giovanni Ballati, disegnatore di ‘Migrantes’, che racconta il viaggio fatto da un giornalista insieme ai messicani che cercano di entrare negli Stati Uniti, e Paolo Massagli, autore di una serie di vignette che parlano di inclusione e razzismo. Il sarà chiuso dal concerto del Duo Cane, la domenica dallo spettacolo Diritti al Cuore, della compagnia teatrale Perversi Polimorfi, in occasione dei 75 anni della Dichiarazione dei Diritti Umani. Sui banchi sarà possibile acquistare disegni e tavole originali concesse agli organizzatori da disegnatori di tutta Italia, il ricavato sarà devoluto ad Arci Madiba, che sul territorio della Provincia di Pistoia accoglie persone in fuga da Afghanistan e Ucraina. Domenica sarà presentata anche la nuova serie realizzata da Ballati su testi del pesciatino Marco Di Grazia, 1868, uscita libreria lo scorso venerdì; Arci Madiba e il gruppo di Pistoia di Emergency illustreranno il loro lavoro. L’iniziativa, a ingresso libero, gode del patrocinio del Comune di Pescia, ed è realizzata con il contributo di Banca di Pescia e di Cascina in collaborazione con Emergency, Arci Madiba e l’associazione Convivio.

Emanuele Cutsodontis