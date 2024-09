Piazza della Libertà diventa discoteca in stile Concorde Weekend di festa a Chiesina Uzzanese con il 'Dj Tour Summer Festival', evento musicale nella piazza della Libertà e al Parco Pertini. In programma il 1° Memorial Superdiscoteca e la live band White Lily. Evento rinviato in caso di maltempo. Per info: 3466004613.