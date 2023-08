Petizione contro lo spreco di acqua Presentato da un gruppo di cittadini e supportato dal Movimento 5 Stelle

E’ stata presentata in comune, da alcuni residenti del territorio, una petizione avente come oggetto "L’attuazione di interventi di supporto logistico, economico e strutturale per sopperire alla carenza di quantità e qualità dell’acqua nelle aree periferiche e collinari del territorio. Tale richiesta è finalizzata ad accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento, di trattamento, di stoccaggio e di trasporto della risorsa idrica, con adeguate misure coordinate e definite anche attraverso appositi tavoli istituzionali ai vari livelli governativi e con tutte le autorità competenti in materia". La petizione è pervenuta in concomitanza del consiglio comunale svolto nella stessa giornata, durante il quale si è discusso l’ordine del giorno presentato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto Mineo.

"Il portavoce comunale - afferma il Movimento 5 Stelle in un comunicato – ha posto il tema all’attenzione di tutta l’assemblea, dopo che per due anni, alcuni privati cittadini, avevano provato a sensibilizzare a loro volta l’amministrazione sulla questione, senza riuscire ad ottenere riscontri dagli organi competenti. Tale atto di indirizzo è stato accolto favorevolmente e all’unanimità dal consiglio comunale, impegnando così l’amministrazione comunale a promuovere politiche intersettoriali sulla gestione della quantità e della qualità dell’acqua per accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento idrico, di trattamento, di stoccaggio e di trasporto nonché dei sistemi di igiene. In questo modo si conta di dare sollievo, nei periodi in cui la siccità è più forte, ai residenti delle zone periferiche e al contempo di impostare una soluzione strutturale e definitiva per la distribuzione dell’acqua potabile verso le aree geograficamente svantaggiate ma comunque strategiche per lo sviluppo comunale. Si dovranno anche adottare iniziative volte a prevedere una ricognizione puntuale degli scopi delle principali intercettazioni idriche locali".