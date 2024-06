Pescia, lettera aperta del comitato: "Chiesto un incontro a Giani sui programmi per l’ospedale"

Pescia (Pistoia), 10 giugno 2024 – Il presidente del comitato ’Ri-Nascere in Valdinievole’, Claudio Giuntoli, ha scritto una lettera aperta ai consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Pistoia, per presentare una mozione volta a ottenere un incontro nel quale il governatore della Toscana Eugenio Giani e l’assessore alla Salute Simone Bezzini, assieme ai vertici della Asl Toscana Centro, diano informazioni sulla situazione attuale, sulle azioni per il ripristino dell’efficienza e sui programmi per la gestione dell’ospedale della Valdinievole, il SS. Cosma e Damiano di Pescia.

Il comitato si è fatto portavoce del disagio che la situazione attuale e le prospettive della struttura pesciatina stanno creando nella cittadinanza. Il 13 marzo ha presentato un documento-indagine sullo stato e il futuro dell’ospedale della Valdinievole, all’incontro parteciparono 200 persone, tra cui molti Sindaci, quasi tutti i consiglieri regionali, e i rappresentanti dei sindacati; questi ultimi paventarono la programmazione di una futura gestione privata del complesso ospedaliero, una volta messo in sicurezza con i fondi PNRR. Tutti i rappresentanti delle istituzioni criticarono il depauperamento in corso dell’ospedale. Il 20 aprile è stata organizzata una manifestazione in sostegno dell’ospedale e per la sua piena rimessa in efficienza, un girotondo a cui, nonostante il cattivo tempo, parteciparono centinaia di cittadini, che proposero di riproporla a Firenze, nella sede di Regione Toscana. Il 21 marzo il Comitato ha chiesto formalmente un incontro per avere chiarimenti, che non è stato ancora concesso.

Per questo, la richiesta ai consiglieri regionali eletti a Pistoia di presentare urgentemente una mozione, per impegnare il Giani a concedere e organizzare quanto prima l’incontro, cui si chiede la presenza di Bezzini, dei responsabili di Asl Toscana Centro, della terza commissione consiliare, dei consiglieri pistoiesi, del presidente della Conferenza dei sindaci della Valdinievole Alessio Torrigiani, dei sindacati e dei lavoratori ospedalieri, per dare risposte esaurienti e concrete, oltre che sui vari reparti, sull’utilizzo futuro del complesso e sulla sua futura gestione pubblica o privata.

Emanuele Cutsodontis