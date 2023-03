Pesce a temperatura irregolare La Polstrada sequestra il carico Era destinato a grande distribuzione

Trasportava il pesce con il frigo spento, pensando di non essere sorpreso. Ma gli agenti della sottosezione della Polstrada di Montecatini, guidata dal vicequestore Daniela Giuffrè, lo hanno scoperto e sequestrato la merce.

Continuano senza sosta, controlli che la polizia di Stato organizza per reprimere le violazioni della normativa del trasporto professionale. Gli agenti della sottosezione di Montecatini, nel corso del pattugliamento dell’autostrada, hanno intercettato e fermato un autofrigo carico di pesce destinato a punti vendita del circuito della grande distribuzione. I poliziotti, dopo i controlli della documentazione, hanno spostato la loro attenzione sul carico, scoprendo come la temperatura nella cella frigo fosse ben più alta di quella consentita, con il serio pericolo di deterioramento del pesce ai danni alla salute del consumatore finale. Dopo che sul posto sono giunti anche gli ispettori della Asl, tutto il carico è stato sequestrato.

Il lavoro per le pattuglie della polizia stradale non era ancora finito. Poco dopo altri operatori hanno intercettato un’autovettura nei pressi di Altopascio con a bordo due persone. Non c’era un vero motivo per fermarla, ma grazie all’intuito dei poliziotti è scattato un campanello di allarme. Durante il controllo dei documenti mostrati, gli agenti hanno accertato come il conducente fosse sprovvisto di patente e il passeggero, privo di documenti, avesse dichiarato di essere una persona diversa. Per non farsi mancare niente, l’auto è risultata sprovvista della revisione. Per questo i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e il veicolo sequestrato.