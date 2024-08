Pericolo Mammianese: "Strada troppo pericolosa. Pronti a una petizione"

"Siamo in piena stagione turistica e lo sfalcio dell’erba lungo la strada provinciale SP633, nel tratto compreso tra la Grotta Maona e Vico, non è ancora stato eseguito". La Pro Loco di Montecatini Alto lancia l’allarme sulle condizioni in cui versa il terreno nel tratto confinante con la strada. "Certamente – prosegue l’associazione – non è un bel biglietto da visita per i turisti chi si recano al Castello per visitare il suo bellissimo centro storico. Altro aspetto non secondario, è quello legato alla sicurezza di chi viaggia sul tratto in questione a causa della vegetazione spontanea ai lati della carreggiata. Per questo nei giorni scorsi, la Pro Loco di Montecatini Alto si è attivata con gli uffici competenti della Provincia e ha contattato il sindaco di Larciano Lisa Amidei, vicepresidente e consigliere con delega alla viabilità. L’associazione ha posto alla sua attenzione questa preoccupante situazione che, purtroppo, perdura da molti anni e riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada provinciale che attraversa Montecatini nel tratto che va dalla Grotta Maona fino al ristorante la Baita per poi proseguire per Marliana e la montagna pistoiese".

Amidei ha riferito che, pur comprendendo il disagio, c’è stata una riduzione dei fondi rispetto allo scorso anno. Non ci sono molte risorse umane e mezzi per assicurare la manutenzione di 400 chilometri di strade di sua competenza, Inoltre sono state stabilite delle priorità per lo sfalcio dell’erba per cui al momento non ci sarebbero i fondi necessari.

"La Pro Loco da anni chiede alla Provincia una programmazione strutturale affinché sia garantito il servizio dello sfalcio dell’erba. Ci sentiamo ignorati da questi interventi necessari di manutenzione ordinaria. Alla Provincia, vista la situazione molto difficile con alcuni tratti pericolosi, chiediamo che intervenga al più presto. Come Pro Loco stiamo inoltre valutando, insieme agli abitanti del paese, delle località adiacenti e alle attività economiche presenti sul territorio, di promuovere una petizione popolare affinché la Provincia metta finalmente in sicurezza la strada, allargandola dove è possibile e perché assicuri una costante manutenzione".

Da. B.