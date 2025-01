"Per Chiesina Uzzanese un futuro di investimenti e solidità economica"

"Il nostro bilancio si conferma solido e virtuoso: non avere debiti significa non dover destinare risorse a rate mensili di mutui, liberando così fondi preziosi per i servizi ai cittadini". Lo afferma il vicesindaco di Chiesina Uzzanese Lorenzo Vignali, commentando il bilancio di previsione votato dal consiglio comunale. "L’abbattimento dei crediti da riscuotere e l’assenza di un fondo contenzioso ci permettono di disporre dell’avanzo di amministrazione con meno vincoli, garantendo maggiore flessibilità e capacità di investimento". Vignali spiega che "anche per il 2025 tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale rimangono invariate", che l’Imu, "nonostante una modifica normativa che ci ha imposto di approvare nuovamente le tariffe", non ha subito modifiche sostanziali, "eccettuate alcune leggere in fattispecie specifiche". Anche l’addizionale comunale Irpef ha visto alzata, nei cinque anni, la soglia di esenzione, passata da 7.500 a 12.000 euro: "Abbiamo scelto di semplificare introducendo un’aliquota unica dello 0.65%, aumentando contemporaneamente l’esenzione fino a 12.000 euro. Questo comporta un lieve aumento, 0.55-0.85 euro al mese, per i contribuenti, a seconda della fascia di reddito, ma ci ha consentito di esentare dal pagamento una fetta di popolazione che guadagna meno di 1.000 euro lordi al mese".

Obiettivo della giunta, spiega il vicesindaco, è ottimizzare le spese. "Tutti i capitoli di bilancio in uscita sono stati confermati – aggiunge –. Dalla manutenzione del territorio e degli immobili comunali, ai fondi per il sociale e all’organizzazione dei centri estivi, nessun taglio è stato necessario". Per questi motivi, Vignali sostiene che il Comune di Chiesina è pronto a realizzare numerosi investimenti nei prossimi anni, utilizzando sia risorse proprie che fondi derivanti da bandi, per migliorare la qualità della vita in paese.

Emanuele Cutsodontis